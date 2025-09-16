【「Valheim」PS5版】 2026年 発売予定 Coffee Stain PublishingとIron Gateは、現在早期アクセス中のインディーヴァイキングサバイバルゲーム「Valheim」について、2026年にプレイステーション 5版を発売することを発表した。今回の発表はゲームの最新アップデート「Call To Arms」のリリース直後に行なわれ、「Valheim」の1.0 ver.リリースへと続く新