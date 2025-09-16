【モデルプレス＝2025/09/16】テレビ朝日の堂真理子アナウンサーが16日、自身のInstagramを更新。料理研究家の土井善晴氏から教わったハンバーグレシピについて投稿した。【写真】テレ朝アナ「家族からも大人気」の手料理披露◆堂真理子アナ、土井先生レシピのハンバーグ披露で料理上手ぶり堂は「おうちごはん。だいぶ前ですが時間がある時にじっくり盛り付けをしたハンバーグの写真です。土井先生から教えていただいたハンバーグ