１５日、ロシア人旅客の入国カード記入を案内する上海の出入境管理警察。（上海＝新華社記者／唐斯蒅）【新華社北京9月16日】中国は15日、ロシアの一般旅券所持者に対するビザ（査証）免除措置を開始した。各地の国境検問所や空港では、新制度の実施後、初めてロシア人旅客を迎えた。中国は国際的な往来をさらに円滑にするため、ビザ免除の対象国を拡大している。ロシアの一般旅券所持者については、2026年9月14日まで