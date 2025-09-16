◆アジア・チャンピオンズリーグエリート▽第１節町田１―１ＦＣソウル（１６日・町田ＧＩＯＮスタジアム）町田はアジア・チャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）の初戦でＦＣソウル（韓国）とホームで対戦し、１―１で引き分けた。町田はＦＷオセフン、ＦＷナサンホの韓国コンビを先発で起用。ベンチメンバーには１１日にウェスタンＵから加入したＤＦ今井智基も加わった。ＦＣソウルは今季リーグ戦で１２チーム中７位