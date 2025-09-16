山形県酒田市の林道で16日午後、81歳の女性がクマに引っかかれ顔にけがをして病院で手当てを受けています。命に別条はないということです。16日午後3時45分ごろ、酒田市下青沢の林道で「母親がクマに襲われた」と男性から119番通報がありました。酒田警察署の調べによりますと、酒田市北青沢に住む81歳の無職の女性が林道脇の畑に1人で出かけたところクマと遭遇しました。女性はクマに顔を引っかかれるなどして消防の救助隊によっ