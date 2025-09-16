◆世界陸上第４日（１６日、国立競技場）男子１１０メートル障害準決勝が行われ、３組に登場した日本記録保持者の村竹ラシッド（ＪＡＬ）は１３秒１７の２着でこの日行われる決勝に進んだ。選手紹介時には両手をかざし、そのままハートマークを作り左胸へ。漫画「ハンター×ハンター」の登場人物「アイザック＝ネテロ」を彷彿とさせるポーズで登場し、会場を盛り上げた。Ｘでは「ネテロ会長だ！」「ネテロ会長のポーズが功を