21:00 ブラジル雇用統計（7月） 予想5.7%前回5.8%（失業率) 21:15 カナダ住宅着工件数（8月） 予想27.4万件前回29.41万件 21:30 カナダ消費者物価指数（CPI）（8月） 予想0.1%前回0.3%（前月比) 予想2.0%前回1.7%（前年比) 米小売売上高（8月） 予想0.2%前回0.5%（前月比) 予想0.4%前回0.3%（自動車除くコア・前月比) 米輸入物価指数（8月） 予想-0.3%前回0.4%