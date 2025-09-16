※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。 ■これまでのあらすじ夫は在宅勤務を装い義妹と密会を続けていましたが、妻はお隣さんの証言からその事実を知り、夫断捨離計画を始動します。平静を装いながら証拠集めを狙う妻に対し、夫は油断しきって義妹を家に呼び続けます。そんなある日、会議中に呼び鈴が鳴り、無視し