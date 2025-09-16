自民党総裁選は、出馬表明ラッシュとなっています。日本テレビ・政治部官邸キャップの平本典昭記者が、次の3つのギモンについて解説します。1．小泉氏…なぜ？持論を“封印”2．“封印”で集まる票・逃げる票3．「所得減税」を鮮明に…小林氏■小泉氏の持論を“封印”とは──小泉氏は「持論」を封印とはどういったことでしょうか？小泉氏は、複数の陣営幹部によりますと、去年打ち出した目玉政策「選択的夫婦別姓」「解雇規制の見