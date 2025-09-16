9月17日からスタートする東京ディズニーリゾートのハロウィーンイベント『ディズニー・ハロウィーン』。解禁となったハロウィーン仮装への暑さ対策を取材しました。パーク内には、ミッキーマウスをイメージしたカボチャのフォトスポットなどが設置され、ハロウィーンの世界観を楽しむことができます。16日には、一足先に報道陣に向け、ハロウィーンパレード『ザ・ヴィランズ・ハロウィーン “Into the Frenzy”』が公開される予定