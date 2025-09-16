◇サッカーACLE町田1―1FCソウル（2025年9月16日町田GIONスタジアム）東地区1次リーグが各地で開幕し、初参戦のFC町田ゼルビアはホームでFCソウル（韓国）と1―1で引き分けた。0―1の後半35分、日本代表DF望月ヘンリー海輝（23）が同点弾。アジア1勝はお預けとなったが、勝ち点1は譲らなかった。記念すべきクラブのACLE初得点を挙げたのは望月だ。0―1の後半35分、藤尾のシュートがこぼれた一瞬の好機を逃さない。ペ