町田―FCソウル後半、攻め込む町田・相馬＝Gスタサッカーのアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）は16日、各地で東地区の1次リーグが開幕し、初出場の町田はホームでFCソウル（韓国）と1―1で引き分けた。後半に望月が同点ゴールを挙げた。広島はアウェーでメルボルン・シティー（オーストラリア）を2―0で下して白星スタートを切った。後半にマルコスジュニオールと中島が得点した。1次リーグは東西12チームず