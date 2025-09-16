大規模災害が起こった際、被災した病院の患者などを被災地域の外へ搬送するために設置される医療搬送拠点。迅速な設置と運営の手順を確認しようとDMATによる訓練が新潟空港で行われました。新潟空港で行われた医療搬送拠点の設置・運営訓練。「医療搬送拠点」は大規模災害が起きた際に被災した病院の患者などを集約し、被災していない地域へ搬送するための拠点です。訓練は県内の災害派遣医療チーム「DMAT」の約50人が参加。