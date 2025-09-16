【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BE:FIRSTが、9月17日にリリースする8thシングル「空」MV撮影の舞台裏を収めた、Behind The Scenes映像を公開した。 ■BE:FIRSTメンバーの飾らない姿を収録 BE:FIRSTの「空」は、第92回 NHK全国学校音楽コンクール 中学校の部の課題曲として書き下ろされた楽曲。作詞作曲を依頼されたSKY-HIの、「多感な時期の若者の、心の揺れ動きに対して『大丈夫』と伝えたい」とい