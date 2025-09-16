クラブ史上初の“アジアの舞台”だ。FC町田ゼルビアは９月16日、アジア・チャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第１節で、韓国のFCソウルと町田市立陸上競技場で対戦した。スタメンは以下のとおり。GKは谷晃生、DFは昌子源、ドレシェヴィッチ、中山雄太、岡村大八、MFは望月ヘンリー海輝、前寛之、林幸多郎、FWは相馬勇紀、ナ・サンホ、オ・セフンというラインナップだ。開始２分、町田はさっそくビッグチャンスを創