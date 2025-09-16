Image: 小暮ひさのり ついに来た、新しい体験が。iPhone 17シリーズの発売を直前に控え、新しいiPhoneとの出会いにワクワクしている人も多いと思います。でも、買い替えなくても新しい体験はできます。iPhoneの基本ソフトウェア「iOS」の最新版。iOS 26ついに正式リリースでございます。「リキッドグラス」デザインを採用。まるでガラスの世界今回のiOS 26では、これまでとボタンやアイコン