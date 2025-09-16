◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)男子110ｍハードル準決勝が16日に行われ、3組目の村竹ラシッド選手が13秒17で組2着に入り、決勝進出を決めました。準決勝は各組2着とタイム上位2位が決勝に進出。村竹選手は激しい2位争いを制して、昨年5位に入ったパリオリンピックに続いて決勝進出を決めました。1組目を走った野本周成選手は13秒30の3着で、2着にわずか0秒01届かず。レース前に急きょ選手の棄権で繰り上がりとな