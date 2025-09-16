岩手県立盛岡農業高校（滝沢市）で２０２０年９月、陸上部員が投げたハンマー投げの鉄球が生徒２人に当たって負傷した事故で、県は１６日、一時意識不明になった元生徒１人と和解すると発表した。損害賠償の経費９００万円を補正予算案に計上した。県によると、陸上部の生徒が練習中に投げた鉄球（重さ約６キロ）が、隣接するテニスコートにいた男子生徒２人に当たった。このうち１人が一時意識不明になったが、現在は日常生活