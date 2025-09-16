俳優小泉孝太郎が１６日放送のテレビ朝日「プラチナファミリー＆火曜の良純孝太郎合体ＳＰ」に出演した。「豪邸の家主は誰？」の住人として登場したデーブ・スペクターが話題になると、孝太郎は１５年ほど前に番組で会ったことがあり、それが初対面だったと振り返った。「その時はまだ僕もそこまで積極的にバラエティーとかに出てなかった」というが、途中でデーブが近づいてきて「あなたは必ずＭＣが増えてきますから、そ