「陸上・世界選手権・男子１１０メートル障害準決勝」（１６日、国立競技場）棄権者が出たため、繰り上がりで急転準決勝進出となった泉谷駿介（２５）＝住友電工＝が無念の大転倒で敗退となった。２９秒７１だった。国立は騒然となった。同組だった野本周成（２９）＝愛媛県競技力向上対策本部＝は１３秒３０で３着に入る健闘をみせたが、タイム上位に入れず、敗退となった。五分のスタートを切ったが、１台目に接触してしま