ソフトバンクのリバン・モイネロ投手（２９）が１６日、西武戦（１７日、みずほペイペイ）の登板に向けて本拠地で調整を行った。前回登板の９日の日本ハム戦（エスコン）ではルーキー・山縣に２打席連発弾を浴びるなど自己ワーストの３被弾＆７失点を喫したが「メンタル的には常にポジティブなので」と切り替えを強調した。パ・リーグ防御率トップの左腕は「試合をやっていれば自分のコンディションが全部１００％じゃない時も