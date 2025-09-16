東京世界陸上第4日陸上の世界選手権東京大会第4日が16日に国立競技場で行われた。男子110メートル障害準決勝1組で、泉谷駿介（住友電工）は4台目で転倒し、29秒71（向かい風0.8メートル）で8着。前日15日の予選で一度は敗退したものの、他選手の欠場により急遽出場となった。泉谷は15日の予選1組で13秒52の5着。隣のレーンの選手の小さな動きに惑わされ、号砲への反応時間が0秒325という痛恨の大出遅れが響いた。準決勝に自