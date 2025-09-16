使い捨ての電子タバコ上にウェブサーバーを立て、ここにウェブページをホストすることにエンジニアのボグダン・イオネスク氏が成功しています。Hosting a WebSite on a Disposable Vape :: BogdanTheGeek's Bloghttps://bogdanthegeek.github.io/blog/projects/vapeserver/イオネスク氏はここ数年、友人や家族から使い捨ての電子タバコを集めています。当初、使い捨て電子タバコを集めていたのは「バッテリー回収」のためだったそ