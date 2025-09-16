【ＪＥＲＡセ・リーグ】◆ヤクルト・奥川恭伸―巨人・戸郷翔征（１８時・神宮）◆中日・金丸夢斗―ＤｅＮＡ・東克樹（１８時・バンテリンドーム）◆広島・床田寛樹―阪神・村上頌樹（１８時・マツダスタジアム）【パ・リーグ】◆楽天・内星龍―日本ハム・伊藤大海（１８時・楽天モバイル）◆オリックス・宮城大弥―ロッテ・石川柊太（１８時・京セラドーム大阪）◆ソフトバンク・モイネロ―西武・武内夏暉