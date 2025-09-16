◆世界陸上第４日（１６日、国立競技場）男子１１０メートル障害準決勝が行われ、日本記録保持者の村竹ラシッド（ＪＡＬ）は、１３秒１７（向かい風０・１メートル）で組２位、全体３位で１６日午後１０時２０分の決勝に進出した。野本周成（愛媛競技力本部）、繰り上がりで急きょ出場した泉谷駿介（住友電工）は準決勝で敗退した。トーゴ出身の父を持つ村竹は、高校時代から頭角を現し、順大４年時に日本記録タイ（１３秒