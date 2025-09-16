17日の大井競馬第3日目9R「JRA交流フォーチュネイトりんどう特別」で、4番ホワイトマジック（牡3＝大井・市村）が出走資格を満たしていないことが判明。競走除外となった。同競走の南関東所属馬の出走資格は以下の通り3歳C1級格付及び未格付選抜馬。ただし、直前の開催でB3級以上に格付けされた馬は除く。また、JRA認定競走・指定競走・中央競馬未勝利交流競走・JRA競走勝馬は除く。同馬は3歳未格付ではあったが、ホッカイ