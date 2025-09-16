◇陸上世界選手権東京大会第4日男子110メートル障害準決勝（2025年9月16日東京・国立競技場）男子110メートル障害準決勝で、村竹ラシッド（23＝JAL）は3組に登場。13秒17の2着に入り、決勝進出を決めた。野本周成（29＝愛媛競技力本部）は13秒30の1組3着で敗退。繰り上がり出場の泉谷駿介（25＝住友電工）は転倒してしまい、大逆転での決勝進出はならなかった。2着が電光掲示板に表示されると、国立競技場は大歓声に包