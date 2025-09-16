ロックバンド「LUNA SEA」のドラマー・真矢さんが、自身のインスタグラムを更新。脳腫瘍を公表してから送られた数多くの応援に対しての返礼と共に、今後への決意を投稿しています。 【写真を見る】【 LUNA SEA 】真矢さん「今すごく幸せです」闘病へのエールに返礼「目標が出来ました」フォロワーから応援続々今月8日に脳腫瘍を公表真矢さんは「りゅうちゃんすぎぞーいのらんちゃんじぇーさん」とバンドメンバーに呼