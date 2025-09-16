【ベルギーリーグ】アンデルレヒト 1−1 ヘンク（日本時間9月15日／ロト・パルク）【映像】ダイレクトヒールパスで攻撃を加速させた瞬間日本代表のイナズマが、一本のパスで攻撃を加速させた。ヘンクはベルギーリーグ第7節でアンデルレヒトと対戦。その51分のことだ。左ウイングで先発したFW伊東純也は、内側にポジションを取る。DFマット・スメッツの縦パスを引き出すと、身体を反転させながらダイレクトヒールパスでゴール