グループセブジャパンは１６日、発煙や発火の恐れがあるとして、調理家電「ティファール電気ケトル」の４１８万５３９３台を自主回収し、無償で交換すると発表した。対象となるのは２０２１年１０月から２４年７月の間に製造した２８モデル６０製品の一部。コードを持って引き抜くと電源プラグが破損する可能性があるという。問い合わせは無償交換事務局（０１２０・１５３・０２０）へ。受付時間は午前９時〜午後６時。