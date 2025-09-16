9月15日、YouTubeチャンネル『カズレーザーと松陰寺のチルるーム』が更新。先日、二階堂ふみとの結婚を発表したメイプル超合金・カズレーザーが、帰省した際のエピソードを明かした。【関連】二階堂ふみと結婚発表のカズレーザー、山里亮太にまさかのおねだり「ぜひお願いします」結婚の挨拶のために母親のいる地元に帰省したというカズレーザーは、「久々に高速で自分の地元行ったんですけど。高速降りて、地元まで、マジで本当さ