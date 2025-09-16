◆世界陸上第４日（１６日、国立競技場）女子三段跳び予選で、日本選手権覇者の高島真織子（九電工）は、１３メートル６６にとどまり、予選通過はならなかった。今季は５月のセイコーゴールデンＧＰを海外勢を抑えて制し、７月の日本選手権も自己ベストの１３メートル９２で初優勝と安定した力を発揮している。さらに、８月の実業団・学生対抗では１回目にいきなり１３メートル９４と自己記録を再び更新し、日本歴代３位の好