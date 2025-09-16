◆世界陸上第４日（１６日、国立競技場）男子１１０メートル障害準決勝が行われ、世界大会初出場の野本周成（愛媛競技力本部）は１３秒３０で、１組３位、全体１１位で決勝（午後１０時２０分）進出を逃した。昨夏、パリ五輪の参加標準記録は上回っていたものの、日本選手権で５位にとどまり代表入りを逃した。日本選手権は４位が最高（２０、２１年）。悔しさを味わって迎えた今季、参加標準記録を突破し、７月の日本選手