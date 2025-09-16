◆世界陸上第４日（１６日、国立競技場）男子１１０メートル障害準決勝が行われ、一時は予選落ちとされたが、繰り上がりで準決勝進出が決まった泉谷駿介（住友電工）が出場したが、４台目のハードルで大転倒。それでも、ガッツで最後まで走り切った。最終的に正式記録は「途中棄権」となったが、一時は「２９秒７１」と記録された。決勝進出は逃したが、記憶に残る激走となった。日本トップハードラーの泉谷。同種目の東京五