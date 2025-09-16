◆東京六大学野球秋季リーグ戦第１週第４日▽法大７―４慶大（１６日・神宮）法大が慶大に１２安打７得点と打ち勝ち、２勝１敗１分けで今季初の勝ち点を挙げた。井上和輝捕手（１年）＝駿台甲府＝が２回１死、リーグ戦初本塁打となる中越え先制弾。リーグ戦初先発の最速１５１キロ右腕・丸山陽太（４年）＝成東＝が６回途中を３安打１失点でリーグ戦初勝利をマークした。強打の捕手、井上和がリーグ戦初アーチを放った。２回１