◆大相撲秋場所３日目（１６日、東京・両国国技館）小結・高安（田子ノ浦）が３連敗を喫した。立ち合いでまっすぐ当たったが、いなされて突き落とされた。足の動きについて問われると無言。その後、「明日また頑張ります」と力なく答えた。場所前の横綱審議委員会による稽古総見と二所ノ関一門連合稽古は参加しなかった。初日２日前の１２日は「やってみないとわからない」と話していた。８月の夏巡業も腰痛で休場していた。