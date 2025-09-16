ある日の朝、アメリカ・フロリダ州の住宅に駆けつけた警察官は、住人にショッキングな事実を報告しなければなりませんでした。警察官：おはようございます。こちらにウィリアム君という息子さんはいますか？父親：ええ、いますよ。ところが、家にいるはずの男の子は信じがたい状況で目撃されていたのです。警察官：ファストフード店にいましたよ。父親：ウソだろ！？朝7時ごろ、両親が寝ている隙に5歳の男の子が1人で外出し、向か