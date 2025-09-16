「陸上・世界選手権・男子１１０メートル障害準決勝」（１６日、国立競技場）予選落ちとなっていた泉谷駿介が準決勝進出が決まった。フランスのゾヤが負傷のため棄権となったため、繰り上がりで準決勝１組３レーンに組み込まれた。ただ、レースでは無念の大転倒で敗退となった。２９秒７１だった。五分のスタートを切ったが、１台目に接触してしまうと、２、３台目はクリアしたが、４台目に引っかかって壮絶に転倒。その後、