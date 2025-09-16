吉村洋文大阪府知事と横山英幸大阪市長が１６日、大阪・関西万博ＥＸＰＯホール「シャインハット」で行われた大阪ウィーク「ＥＸＰＯアテンダント×キャラクターワールドフェスティバル」に出席した。司会を務めたタレントの市川紗椰は「（残り１か月を切って）さびしいですね。でも、まだ１か月残ってる。ここまで一度にいろんなキャラクターが集まるのは、これが最初。貴重過ぎて、ここにいるのがうれしくてしょうがない」