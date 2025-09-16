ホッカイドウ競馬は9月16日、門別競馬第1競走・2歳未勝利戦で3連複の払戻金最高額を更新した。組み合わせは1-2-11で、払戻金は128万3240円（139番人気）。的中は1票のみだった。的中は1票従来の最高記録は2004年7月21日、旭川競馬第9競走での126万1760円で、今回20年ぶりに記録が塗り替えられた。