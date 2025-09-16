【モデルプレス＝2025/09/16】元AKB48でタレントの高橋みなみが16日、自身のInstagramを更新。お気に入りのロンパースを着用した様子を公開した。【写真】高橋みなみ、美背中際立つロンパース姿◆高橋みなみ、ロンパースで美しい背中披露高橋は「まだ夏？もうすぐ秋？このアメリのロンパース楽ちんすぎて最高」とコメントし、屋外のテラスで黒いロンパースを着用し、美しい背中のラインが際立つ姿を披露した。この投稿に、ファンか