【モデルプレス＝2025/09/16】タレントの小倉優子が16日、自身のInstagramを更新。手羽中の甘辛焼きの詳細なレシピを公開した。【写真】小倉優子、煮豚のレシピ動画公開◆小倉優子、手羽中の甘辛焼きレシピ公開小倉は材料から作り方まで詳細なレシピを紹介し、「にんにくを入れるとパンチのある味に、抜けばお弁当向きに。仕上げに白ごまや黒こしょうをふっても美味しいです」とコメント。キッチンで美しく焼き上がった手羽中の甘