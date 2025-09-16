◇陸上世界選手権東京大会第4日男子110メートル障害準決勝（2025年9月16日東京・国立競技場）男子110メートル障害準決勝が行われ、予選敗退から繰り上がりで出場した泉谷駿介（25＝住友電工）が1組に登場。3台目で転倒し失格に終わった。野本周成（29＝愛媛競技力本部）は13秒30の3着で、タイム上位に残れなかった。泉谷は最高のスタートを切ったが、1台目で大きくハードルに当たり、3台目で転倒。最後まで走り切った