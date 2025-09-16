陸上の世界選手権東京大会は１６日、国立競技場で男子８００メートルの予選が行われ、日本記録保持者の１９歳、落合晃(こう)（駒沢大）は５組７位の１分４６秒７８で準決勝進出はならなかった。１〜７組の各３着までと、４着以下の全体タイムで上位３人が準決勝に進出する。落合は、前半は集団の後方につけて勝機をうかがったが、外国勢のスピードに押し切られて浮上はならなかった。落合はレース後のテレビインタビューで「