【MLB】ドジャース 5-6 フィリーズ（9月15日・日本時間16日／ロサンゼルス）【映像】大谷、ハーパーと“笑顔で談笑”の一部始終ドジャースの大谷翔平投手がフィリーズ戦に「1番・DH」でスタメン出場。第2打席で四球を選び、今季自己最長となる20試合連続出塁を記録。真剣な攻防の直後、一塁ではハーパーと笑顔を交わした。初回にリーグトップを走るシュワーバーに53本目となる先制ホー