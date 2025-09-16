国慶節（建国記念日、10月1日）と中秋節（旧暦8月15日、今年は10月6日）に合わせて10月1日から8日までが8連休となる中国。オンライン旅行予約プラットフォーム「飛猪（Fliggy）」が12日に発表した8連休中の旅行動向調査によると、連休中の旅行の予約が昨年よりも約3．5日早まっており、航空券や列車のチケット、レンタカーなどの1人当たりの予約数が前年同期比4．2％増となるなど、複数の都市を巡る旅行が新たなトレンドになってい