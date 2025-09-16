九州の北西部に位置し、穏やかな田園風景と焼き物文化で知られる佐賀県。歴史ある街並みや自然の恵み、そして独自の工芸や伝統が、地名の魅力を一層引き立てています。All About ニュース編集部は9月4〜6日、全国20〜70代の男女238人を対象に「ナンバープレート」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、「ナンバープレートにしたい」と思う佐賀県の地名を紹介します！※本調査は全国238人を対象に実施し