新潟県内で避雷針と導線が盗まれる被害が相次いでいます。村上市や新発田市で計18か所に上る被害。現場を取材しました。五泉市を流れる早出川。その川沿いに備えられた3本の支柱。ダム放流の際に川の水位を感知して警報を鳴らす善願警報局です。〈新津地域整備部五十嵐正巳副部長〉「定期的に1か月に2回パトロー ルをしていましてそれをしたのが先週の金曜日（12日）パトロールしたところないことに気付きました」な