劇場版『チェンソーマン レゼ篇』を題材にした、「一番くじ 劇場版『チェンソーマン レゼ篇』」が、9月19日（金）から、「ローソン」や「一番くじ公式ショップ」、「一番くじONLINE」などで順次発売される。【写真】A賞はレゼのフィギュア！ファンなら集めたい景品一覧■描き下ろしイラスト使用のアイテムも今回発売される「一番くじ 劇場版『チェンソーマン レゼ篇』」は劇場版『チェンソーマン レゼ篇』のフィギュア、バ