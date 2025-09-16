坂本パペット提げスタンド観戦ドラフト1位でプロ野球界に入った父を持つ24歳女優が東京ドームで巨人戦を観戦する姿を公開した。巨人のビジターユニフォームとキャップに身を包み、熱狂的ファンぶりをアピールしたのは、モデルで女優の杉本愛里。「今年沢山観に行けて嬉しい」とインスタグラムにコメントし、坂本勇人の応援グッズ「パペットシリーズ 坂本勇人 ライオンハヤト」を首から提げ、スタンドで楽しむ様子をアップして